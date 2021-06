Jesolo, torna in funzione la fontana di piazza Brescia

JESOLO - Simbolo di nascita e vita eterna, la fontana rappresenta, fin dal mito greco, una sorgente inesauribile di giovinezza e di rinascita.



Come quella della Fontana di Piazza Brescia, nel cuore del Lido di Jesolo, che dopo l’inaugurazione di sabato, torna a nuova vita grazie al restauro conservativo che rientra in un progetto di riqualificazione promosso dal Comune.



L’intervento è stato realizzato grazie alle competenze artistiche e tecniche di TREND Group - azienda vicentina leader mondiale nel campo del mosaico di vetro e in foglia d'oro 24K, smalti veneziani e superfici di agglomerato in pietra ingegnerizzata per il design d'interni ed esterni - che si è occupata di tutte le fasi dell’intervento: dalla progettazione e produzione artistica, passando per la preparazione tecnica della superficie da rivestire fino alla posa e alle rifiniture finali.





IL PROGETTO Il rivestimento in mosaico, che copre l’intera superficie di 135 metri quadrati della fontana, è una riproduzione artistica del simbolo del Comune di Jesolo: il drago alato rosso con il capo equino, il dorso di dinosauro, il corpo di cavalluccio marino, ali di pipistrello e la coda a freccia su sfondo azzurro. I lavori sono iniziati lo scorso marzo e si sono conclusi a fine maggio.



“La fontana di piazza Brescia è un simbolo della città ed elemento di collegamento tra il passato e il presente di Jesolo- spiega il Sindaco Valerio Zoggia-. Quando abbiamo deciso di promuoverne il recupero ci siamo convinti che, pur con le necessarie implementazioni tecnologiche fosse indispensabile conservarne il più possibile l’aspetto originale.



Questo è ciò che è stato fatto e reso possibile dalla presenza di partner qualificati e con esperienza che hanno affiancato e seguito il processo di riqualificazione di questa opera. TREND Group, ad esempio, ha curato con grande attenzione il rivestimento interno della vasca con la tecnica del mosaico, riproducendo il drago rosso simbolo araldico del Comune di Jesolo, così come la corona esterna composta da lastre di marmo. Il risultato finale è di assoluto pregio e ci ha portato a riconsegnare alla città e a piazza Brescia uno dei simboli del boom turistico di Jesolo”.