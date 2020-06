Jesolo torna alla "normalità": tanta gente in spiaggia e nei locali

Immagine di repertorio

JESOLO - Il bel tempo e il ponte del 2 giugno hanno contribuito di sicuro: erano in centinaia ieri sul lido di Jesolo, a godersi la spiaggia e la riapertura di negozi e locali.

In tanti hanno approfittato sicuramente della seconda casa per passare qualche giorno al mare, e così ieri il lido si presentava (quasi) come ai tempi prima del Covid-19.

Tanti giovani nei bar, tante famiglie a passeggio o in bicicletta: il primo weekend di riapertura – più o meno – totale ha attirato centinaia di persone.

Da oggi peraltro non è più obbligatorio – in Veneto – l’uso della mascherina all’aperto: un motivo in più per godersi una gita fuori porta, che sicuramente spingerà tantissimi a raggiungere le spiagge jesolane in questi due giorni.