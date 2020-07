Jesolo, la telefonata dopo la festa: 15enne denuncia violenza

JESOLO - Una ragazza di 15 anni ha denunciato d'aver subito una violenza sessuale durante una festa con amici coetanei, nella notte tra lunedì e martedì in un appartamento in affitto a Jesolo. Pare che nel corso della serata i giovani, tutti provenienti da altre province, abbiano consumato anche alcolici.

I carabinieri, intervenuti su richiesta di un familiare della vittima, hanno identificato un 17enne come presunto autore della violenza, segnalandolo alla Procura dei Minori di Venezia. Sull'indagine vige il più stretto riserbo. Al termine della festa la 15enne aveva subito chiesto aiuto al telefono ad un familiare, facendo scattare l'allarme al 112.

La giovane è stata poi condotta in ospedale, a San Donà, per controlli medici. La Procura per i Minorenni ha nel frattempo disposto la successiva audizione protetta della ragazzina. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di San Donà di Piave.