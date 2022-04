JESOLO - Stop al Muretto, o forse no. Ieri la società P2 srl che gestisce la nota discoteca Il muretto di Jesolo è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia. La decisione è giunta a causa dei pesanti debiti con l’Agenzia delle Entrate. Una situazione pregressa non semplice ma acuita negli ultimi due anni a causa della pandemia.

Dopo una giornata convulsa, il tribunale ha comunque concesso l’esercizio provvisorio e dunque il locale continuerà a rimanere aperto, almeno prossimamente.



Infatti i legali della società sono riusciti in tempi record a produrre la documentazione necessaria per tenere comunque aperto il locale. Il Tribunale ha dato il là al curatore a procedere con l'esercizio provvisorio.

In questo modo è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività che verrà controllata dal Tribunale e dallo stesso curatore.