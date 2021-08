Jesolo, spiaggia "a senso unico" per la notte di Ferragosto

JESOLO - Per evitare assembramenti nella movida della notte di Ferragosto, il traffico pedonale di piazza Mazzini, a Jesolo, sarà rimodulato: la città turistica ospita, in questi giorni, centinaia di migliaia di turisti. La Questura di Venezia ha concordato con l'amministrazione comunale la limitazione dell'accesso al mare di via Nievo dalle 22 alle 4 nella notte di Ferragosto, con deviazione dei pedoni verso altri accessi per assicurare maggiore controllo.

Sarà istituito anche un senso unico verso l'arenile, con steward per vigilare sul varco, garantendo l'accesso a chiunque ma facendo da filtro e indirizzando i turisti a piedi. La misura prevede inoltre la chiusura della sbarra all'altezza dell'accesso carrabile del Capannina Beach.

"Su richiesta delle forze dell'ordine abbiamo adottato il provvedimento di rimodulazione del traffico pedonale in via sperimentale solamente per la serata di sabato 14 agosto per evitare il più possibile il rischio che si formino assembramenti - ha dichiarato il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia -. Qualora l'iniziativa dovesse rivelarsi efficace, la replicheremo anche in futuro".