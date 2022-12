Jesolo, sotto l'albero ''Un ingresso in mostra''

JESOLO - Brillano da giorni in via Aquileia le meravigliose luminarie realizzate dall'azienda Personal Lite per accendere la magia fuori dalle mostre La Fabbrica della Scienza e Tropicarium Park. Le luminarie sono state installate in un vero e proprio giardino luminoso di Natale con 3 maestose stelle agli ingressi principali che catturano la curiosità dei passanti della via e proiettano i visitatori nell'atmosfera natalizia delle festività. Per tutto il periodo festivo che va dal 24 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023 le due mostre Tropicarium Park e la fabbrica della scienza del Lido di Jesolo rimarranno aperte tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00, ultimo ingresso, mentre lo staff del polo espositivo di piazza Brescia ha arricchito le aperture con un ricco programma di eventi, spettacoli e artisti a sorpresa per tutte le date in collaborazione con l'agenzia Non Solo Tata:

- Sabato 24 dicembre, Vigilia di Natale, dalle 11.30 alle 17 scatterà la “Foto ricordo con Babbo Natale” organizzata al primo piano della mostra La Fabbrica della Scienza. Babbo Natale in persona, seduto sul suo trono e bardato con il tradizionale cappotto rosso, riceverà i bambini e i genitori assistito dal suo fidato folletto, per far rivivere a tutti la magia del Natale posando per una foto assieme ai visitatori. L’iniziativa fotografica permetterà a grandi e piccini di farsi immortalare da un fotografo professionista accanto a Babbo Natale per una foto ricordo davvero speciale all'insegna della Vigilia.

- Lunedì 26 dicembre fra le 11.30 e le 17.30 si terrà invece la “Caccia alle renne smarrite di Babbo Natale” negli spazi del Tropicarium Park. La caccia al tesoro organizzata in mostra dopo il duro lavoro della notte di Natale quando le renne di Babbo si sono perse per i cieli di Jesolo. I bambini aiutati dai genitori e guidati dai folletti dovranno superare prove e indovinelli per ritrovare tutte le renne lungo il percorso della mostra e vincere il gadget di Rudolph, la renna preferita di Babbo Natale. Nella stessa giornata alla mostra La Fabbrica della Scienza ci sarà il “Christmas Show” con intrattenimento e micro-spettacoli a tema natalizio.

- Sabato 31 dicembre 2022 e domenica 1 gennaio 2023 la festa continua con il “Bingo itinerante di Capodanno” organizzato al Tropicarium Park. Sarà un Bingo speciale perché i genitori con i bambini dovranno completare tutta la cartella con i numeri cercando gli animali corretti all’interno della sezione Tropicarium. Chi farà Bingo avrà un meraviglioso premio all’uscita. Nella stessa giornata alla mostra La Fabbrica della Scienza ci sarà il “New Year Show” con intrattenimento e micro-spettacoli a tema Capodanno. - Venerdì 6 gennaio 2023, giorno dell'Epifania, arriverà infine la “Befana itinerante” che saluterà i bambini visitatori di entrambe le mostre La Fabbrica della Scienza e Tropicarium facendo divertire il pubblico con le sue gag e distribuendo caramelle e buoni propositi per l’anno 2023. La festa continuerà poi anche sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023 con intrattenimento e micro-spettacoli a tema, magici elfi, spettacoli di magia per far divertire grandi e piccini.