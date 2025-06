Jesolo, salvata dal mare grazie pe un soffio al pronto intervento dei bagnini

JESOLO - Questa mattina, 25 giugno, in una delle aree balneari gestite da Jesolo Turismo Spa, si è sfiorata la tragedia quando una donna è stata trovata immobile a pelo d’acqua a circa 50 metri dalla riva, nella zona del Faro, di fronte allo Jesolo International Club Camping.



Intorno alle 10:45, un turista che praticava sup ha lanciato l’allarme ai bagnini di torretta “01”, che sono intervenuti prontamente tuffandosi in mare per recuperare la donna. Le sue condizioni apparivano gravi e sono subito iniziate le manovre di rianimazione sul bagnasciuga, proseguite poi dal personale del Suem 118 giunto rapidamente sul posto. Dopo alcuni minuti di tentativi, la donna, stimata tra i 50 e i 60 anni e di nazionalità non nota, ha mostrato segni di ripresa.



Vista la gravità, era stato attivato anche l’elisoccorso da Ca’ Foncello di Treviso, ma fortunatamente non è stato necessario il trasporto aereo. La donna è stata accompagnata in ambulanza all’ospedale Città del Piave di San Donà di Piave per ulteriori accertamenti.



Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli uomini della Capitaneria di Porto di Jesolo, per coordinare le operazioni e verificare la sicurezza in mare. Al momento del trasporto fuori dall’arenile, numerosi bagnanti presenti hanno applaudito spontaneamente, riconoscendo l’efficacia e il valore del lavoro svolto dai soccorritori.