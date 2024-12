Jesolo, rogo in casa: un uomo perde la vita

JESOLO – Un incendio divampato ieri mattina in una villetta di via Simone Bolívar ha provocato la morte di un uomo di 69 anni, ex postino, residente con la sorella. La tragedia si è consumata durante l’assenza della donna, uscita per una passeggiata.

Al suo ritorno, la sorella ha notato il fumo uscire dalle finestre e ha immediatamente allertato i soccorsi. Nel frattempo, un vicino ha tentato invano di entrare in casa per prestare aiuto, bloccato dal fumo denso.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno trovato il corpo del 69enne riverso nel corridoio. Restano da accertare le cause del decesso, che potrebbero essere legate a un malore o all’intossicazione da fumo. L’uomo soffriva di problemi di salute ed era assistito dai familiari e dal personale sanitario.