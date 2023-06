Jesolo, rissa tra una ventina di giovani nel fine settimana in piazza Mazzini

JESOLO - Rissa a Jesolo nella notte tra sabato e domenica nella zona d piazza Mazzini. Una ventina di giovani verso le tre sono stati protagonisti di un litigio passato presto alle vie di fatto. Per futili motivi dapprima i ragazzi hanno cominciato a lanciars improperi, poi hanno alzato le mani iniziando a spintonarsi. E’ volata anche qualche bottiglia. Non sono stati segnalati feriti, l'allarme era stato lanciato immediatamente dai passanti. Sono accorsi sul posto subito dopo i carabinieri di San Donà di Piave

Ma al loro arrivo i giovani si erano già dileguati. Nel frattempo gli agenti della polizia locale, il personale adibito ai servizi antidroga con l'ausilio dell'unità cinofila Baskoo, ha provveduto al sequestro di circa 60 grammi di hashish, oltre ad alcuni grammi di marijuana e cocaina. I responsabili sono stati segnalati alla Prefettura, denunciati all'Autorità giudiziaria e sono state comminate sanzioni amministrative di 400 euro. La pattuglia in borghese ha effettuato qualche sequestro di merci poste abusivamente in vendita sulla ztl, fenomeno questo in costante diminuzione. Fermato anche un soggetto per accattonaggio molesto, sanzionato e applicato il cd. Daspo urbano. Per quanto riguarda i controlli stradali notturni è stato denunciato un giovane per guida in stato di ebbrezza alcolica, patente ritirata e auto sequestrata. Un'altra patente è stata ritirata per uso di sostanze stupefacenti. Tre gli incidenti stradali rilevati, per fortuna senza gravi conseguenze. Circa 200 i divieti di sosta staccati ed una decina le rimozioni di veicoli effettuate in gran parte sulla ztl.