A Jesolo prima rissa dell'anno

JESOLO - Rissa in piazza Mazzini a Jesolo. A solo poche settimane dalle festività pasquali che dovrebbero aprire la stagione estiva, sono già stati regitrati episodi di intemperanze in centro.Intervento di polizia e polizia locale sabato sera verso le 23, vicino a piazza Mazzini, in via Aleardi per una scazzottata tra alcuni ragazzi residenti in Veneto. L'episodio è matto per futili motivi: dapprima sono volate offese, poi è iniziata la scazzottata. All’arrivo delle forze dell'ordine i responsabili sono fuggiti. Due ragazzi sono ricorsi alle cure dei sanitari; le ferite non sono gravi. Si tratta della prima rissa dell’anno in centro a Jesolo.