Jesolo, presentati i programmi per l'estate

JESOLO - "Jesolo. Rigorosamente dal vivo": è il nome della nuova campagna per l'estate della località turistica veneziana, presentata stamattina dal sindaco Valerio Zoggia e dal presidente del Consorzio JesoloVenice, Luigi Pasqualinotto.

"È il ritorno al turismo analogico, dopo mesi di mediazione digitale - hanno assicurato -. Una proposta di esperienza in cui le persone si riappropriano del piacere di vedere, sentire, toccare, odorare e gustare Jesolo. Una destinazione accogliente in completa sicurezza grazie all'impegno degli operatori del comparto".

Dopo un anno di pandemia, distanziamento, limitazioni, il desiderio è la riappropriazione. Degli spazi, del tempo dilatato, delle esperienze. Presentate anche le novità del portale Jesolo.it; il catalogo ricettivo in versione e-book; il progetto Jesolo Just Green, dedicato alla sostenibilità ambientale. E ancora, Jesolo Point con il coinvolgimento degli operatori per la penetrazione del marchio turistico; la nuova social strategy #Jesolopeople che vede protagonista la filiera turistica e i cittadini residenti; le nuove playlist su Spotify a marchio Jesolo e le partnership con due testimonial del panorama musicale italiano: Roy Paci e Tommy Vee. "Jesolo si rilancia mettendo al centro l'esperienza e le emozioni della vacanza - ha concluso Zoggia - con un progetto di comunicazione massiccia e novità sul fronte della promozione che valgono quasi mezzo milione di euro".