Jesolo, poliziotto salva bambina trascinata dalla corrente del mare

JESOLO - Giovedì poco dopo le 13, una bambina trevigiana è stata salvata da un agente della Polizia di Stato, Ivan Francescon, del reparto prevenzione crimine della questura di Padova, mentre si trovava in spiaggia con la famiglia a Jesolo. La piccola era stata trascinata dalla corrente vicino agli scogli del faro, rischiando di annegare.



Il poliziotto, che si trovava in spiaggia con il proprio cane, ha sentito le urla disperate della madre e ha immediatamente lasciato il guinzaglio per tuffarsi in acqua. Dopo aver individuato la zona grazie all’osservazione di un bagnante che correva e scendeva dagli scogli, Francescon ha nuotato verso la bambina, che era stata inizialmente afferrata da un uomo ma poi gli era sfuggita.



Nonostante il forte vento e la corrente che lo spingeva verso il largo, il poliziotto è riuscito a tenere la testa della bambina fuori dall’acqua, affrontando anche immersioni forzate. Due uomini, tra cui il padre della piccola, lo hanno raggiunto formando una catena umana per sorreggersi a vicenda e riuscire a riportare la bambina a riva in sicurezza.



L’intervento tempestivo e la collaborazione tra i presenti hanno evitato una tragedia, confermando l’importanza della prontezza e del coraggio in situazioni di emergenza in mare.