A Jesolo il più grande evento di aquiloni d'Italia: attese migliaia di persone

JESOLO - Jesolo si prepara a diventare ancora una volta la capitale dell'aquilonismo. Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 aprile la città ospiterà la nuova edizione del Beach & Kite Festival, la più grande manifestazione d’Italia dedicata al mondo degli aquiloni destinata ancora una volta a incantare residenti e turisti. La manifestazione è stata presentata questa mattina alla presenza del sindaco Christofer De Zotti, dell'assessore al turismo Alberto Maschio e del direttore artistico Filippo Gallina.



La manifestazione, organizzata dal Comune di Jesolo sotto la direzione artistica di Filippo Gallina, richiamerà in città oltre 200 piloti appassionati in rappresentanza di 15 nazioni del mondo: Italia, Emirati Arabi, Francia, Germani, Svizzera, Austria, Olanda, Inghilterra, Colombia, Belgio, Slovenia, Croazia, Malta, Ucraina, Nuova Zelanda. Tra loro i più importanti rappresentanti del settore: nelle diverse arene allestite lungo l’arenile cittadino sarà infatti possibile assistere alle esibizioni dei detentori di titoli nazionali e internazionali in diverse discipline, come ad esempio il volo acrobatico. Più di 1.600 metri lineari di costa all’interno dei tratti di afferenti all’Umg 6 e Umg 7 si trasformeranno nel palcoscenico durante la tre giorni dedicata al volo di questi fantastici oggetti volanti, ma sarà possibile anche partecipare a laboratori pensati per i più piccoli in cui costruire il proprio aquilone e poi liberarlo in cielo per imparare a controllarlo con l’aiuto degli esperti. Immancabile, poi, l’appuntamento con il suggestivo volo in notturna a partire dalle 21 di sabato 5 aprile.



Il programma

Il Beach & Kite festival si aprirà venerdì 4 aprile alle 10.30 con l’arrivo degli aquilonisti in spiaggia e il volo libero. Alle ore 14.00 l’inizio delle dimostrazioni degli aquiloni acrobatici nell’arena centrale, la contestuale apertura degli stand e l’avvio dei laboratori gratuiti dedicati alla creazione del proprio aquilone. Seguirà il volo di tutti gli aquiloni, compresi quelli statici a partire dalle ore 15.00, fino alle ore 19.00. Sabato il cuore della manifestazione, con il decollo degli aquiloni fissato alle 9.30 e l’inaugurazione dei Giardini del Vento: un vero e proprio giardino popolato di giganteschi pupazzi gonfiabili rappresentanti diversi temi, tra cui i famosi dinosauri. A seguire, nel pomeriggio, le dimostrazioni degli aquiloni acrobatici alle 14.00 e l’inaugurazione ufficiale del festival alla presenza dell’amministrazione alle ore 15.00. Da non perdere le evoluzioni di Edy Angelino, uno dei pochissimi piloti al mondo capaci di far volare ben quattro aquiloni acrobatici a due cavi, uno con la mano destra, uno con quella sinistra, uno legato ai fianchi e uno legato alle spalle. Presenti per la prima volta anche gli attuali campioni mondiali di volo acrobatico a due cavi, Maxime e Benoit, dalla Francia, che lasceranno tutti a bocca aperta per la loro velocità e tecnica. Alle 17.00 imperdibile appuntamento con il volo del mega team di aquiloni acrobatici. La sera, dalle 21.00, il suggestivo volo in notturna. Domenica mattina vietato mancare all’appuntamento con il volo degli aquiloni statici tridimensionali giganti nelle arene adiacenti a quella centrale, a partire dalle ore 10.00, fra i quali balene lunghe 30 metri, piovre di 40 metri, mante giganti, ma anche simpatici personaggi dei cartoni animati e animali di tutti i tipi, oltre che ai complessi aquiloni steccati tridimensionali, costruiti con materiali tecnici come il carbonio e lo spinnaker. Subito dopo la premiazione del memorial Andrea Tauro al gruppo aquilonistico che più si sarà messo in mostra durante la manifestazione. Nel pomeriggio torneranno gli aquiloni acrobatici e ancora quelli statici tridimensionali giganti. A chiudere, alle ore 17.00, il volo del mega team di aquiloni acrobatici, dove campioni nazionali, europei e mondiali, si esibiranno volando tutti assieme contemporaneamente, a ritmo di musica, disegnando le forme più fantasiose nel cielo.



Il volo in notturna e la prima mostra fotografica del Beach & Kite

Il volo in notturna dello Jesolo Beach & Kite Festival diventa un vero e proprio spettacolo in questa nuova edizione della manifestazione. Se negli anni passati migliaia di persone si sono riversate in spiaggia per assistere allo spettacolo del volo dopo il calar del sole, l’evento in programma a partire dalle ore 21 di sabato 5 aprile si prepara a diventare un momento da segnare sul calendario. Quest’anno, infatti, il volo in notturna si trasforma in un racconto narrato al pubblico attraverso il volo degli aquiloni e giochi di luce: una danza acrobatica che si svilupperà nell’arena centrale fra gonfiabili illuminati, installazioni a terra e spettacoli artistici