Jesolo, passa con il rosso e viene multato. Anche se è un ciclista

JESOLO - Passa con il rosso, questa volta ad essere multato è un ciclista: l’episodio è accaduto a Jesolo.



La sanzione è stata comminata dagli agenti della polizia locale, impegnati nel weekend in una serie di controlli.



Oltre al passaggio con il rosso, gli agenti hanno riscontrato due guide in stato di ebbrezza, uno era un neopatentato.



Controlli a circa un centinaio di persone durante il fine settimana. Sanzionati alcuni automobilisti per varie violazioni alle norme di comportamento del codice della strada come rumori molesti emessi da veicoli (clacson) e guida con cellulare.