Jesolo, ordinanza sui flussi in arenile: sei accessi regolamentati per la sicurezza estiva

JESOLO - Il Comune di Jesolo ha emanato l’ordinanza che disciplina anche per questa stagione i flussi pedonali in entrata e uscita dall’arenile. Il provvedimento interessa sei accessi al mare, dal 28esimo fino a via Oriani, con un ingresso in più rispetto agli anni precedenti.



La regolamentazione sarà attiva nei fine settimana, dalle 22:00 del sabato alle 4:00 della domenica, e nella stessa fascia oraria durante i giorni dal 14 al 17 agosto. In questi orari gli accessi saranno utilizzabili esclusivamente per l’uscita dall’arenile, fatta eccezione per due accessi privati ad uso pubblico, dove il transito sarà vietato in entrambe le direzioni.

L’obiettivo è garantire una gestione ordinata dei flussi, migliorando la sicurezza di residenti, turisti, clienti delle attività commerciali e ospiti delle strutture ricettive. L’ordinanza non limita l’accesso all’arenile né la possibilità di usufruire di locali, alberghi e residenze, né la libertà di passeggiare sul lungomare.