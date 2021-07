Jesolo, nave Cargo si incaglia a 500 metri dalla riva

JESOLO - Nave Cargo lunga 184 metri e carica di merci si incaglia davanti a Cortellazzo, frazione del comune di Jesolo.

Era partita all'alba da Venezia in direzione Trieste e si è incagliata a circa 500 metri dalla riva forse a causa della bassa marea perché in quella zona il fondale è sabbioso.



Al momento non dovrebbero esserci problemi relativi a sversamenti di carburante nè riguardo all'equipaggio. Al vaglio degli inquirenti la dinamica e le eventuali responsabilità. Il convoglio batte bandiera Marshall Island.