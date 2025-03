Jesolo, incendio su una casa vacanze: a fuoco i pannelli solari

JESOLO (VENEZIA) - Un incendio è divampato poco dopo le 13:50 di lunedì 31 marzo su una casa vacanze in via Olanda, a Jesolo. Le fiamme hanno interessato i pannelli solari dell’edificio, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco di Jesolo e Mestre, che, grazie all’uso dell’autoscala, hanno contenuto il rogo ed evitato danni maggiori alla copertura dell’edificio. La struttura, in quel momento disabitata, è stata messa in sicurezza.



Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte degli esperti dei Vigili del Fuoco. Non risultano pericoli per l’area circostante.