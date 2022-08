Jesolo, imposta di soggiorno sopra i livelli pre-pandemia

JESOLO - L'imposta di soggiorno riversata dalle attività ricettive di Jesolo (Venezia) nel mese di luglio ha superato il milione e mezzo di euro. Nei 31 giorni considerati, sono stati versati 1.574.319 euro. Il dato segna un incremento del 15,37% se confrontato a quello di luglio 2019, anno pre-pandemia, quando raggiunse la cifra di 1.364.530 euro.

Ne dà notizia il Comune. La cifra versata, però, risulta maggiore anche nel confronto con il mese di luglio 2021 quando già vennero superati i livelli pre-pandemia. L'anno scorso, infatti, l'imposta di soggiorno riversata fu di 1.457.500 euro.

Considerando il periodo maggio-luglio, nel 2019 le attività ricettive riversarono 2.728.587 euro mentre per l'annualità in corso l'imposta di soggiorno ha generato incassi complessivi per 3.043.535,90 euro. L'incremento percentuale sul totale si attesta quindi all'11,5%.