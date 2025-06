Jesolo, esplosione nella notte alla trattoria: 15 feriti

JESOLO - Una serie di forti esplosioni ha scosso nella tarda serata di giovedì 12 giugno il bar trattoria Bea Storia di via Levantina 9, nel cuore del lido di Jesolo, vicino a piazza Drago. Le deflagrazioni, avvenute intorno alle 23.15 a pochi secondi di distanza l’una dall’altra, hanno scatenato un incendio di vaste proporzioni che ha completamente distrutto il locale.





Le fiamme si sono propagate rapidamente, generando colonne di fumo visibili a distanza. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Jesolo, San Donà e Mestre, insieme a ambulanze del 118 e forze dell’ordine locali.



Sono stati evacuati con l’autoscala circa quindici feriti, prevalentemente lavoratori stagionali che alloggiavano nei piani superiori della palazzina sopra il locale, molti dei quali hanno riportato problemi respiratori e contusioni dovute al panico e all’incendio. Fortunatamente nessuno versa in condizioni gravi.

Il locale, al momento dell'incendio, risultava chiuso. Le squadre del distaccamento sono giunte tempestivamente sul posto con due autopompe, due autobotti e un’autoscala, riuscendo a circoscrivere e spegnere le fiamme che avevano completamente avvolto il ristorante. Il fumo sprigionato ha coinvolto anche i piani superiori della palazzina sovrastante, causando l’intossicazione di sei persone, soccorse dal personale sanitario del Suem.

Verifiche tecniche da parte dei Vigili del fuoco, presenti anche con il funzionario di guardia e il capo servizio, per accertare le cause dell'esplosione. Sul posto anche la Polizia di Stato.

Il locale è stato posto sotto sequestro. Le prime ipotesi indicano una fuga di gas come causa scatenante delle esplosioni. Nella notte sono proseguite le verifiche per escludere la presenza di bombole di gas ancora attive nella struttura.

Il sindaco di Jesolo Christofer De Zotti si è recato sul luogo dell’incidente per coordinare i soccorsi e monitorare la situazione. Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. I danni materiali sono ingenti e la stima dei costi sarà effettuata nella mattinata successiva, con cifre che si preannunciano nell’ordine di centinaia di migliaia di euro. In una nota, Italgas informa che, dai primi accertamenti effettuati, il contatore e gli altri impianti di pertinenza della Società al servizio della struttura sono risultati integri e non coinvolti nell’evento. I tecnici del Pronto Intervento Italgas sono accorsi tempestivamente sul posto e stanno collaborando con le autorità per contribuire alla ricostruzione della dinamica dell’evento.