Jesolo diventa un set cinematografico per il nuovo film di Pupi Avati: si cercano comparse

JESOLO - A Jesolo si cercano comparse per il nuovo film di Pupi Avati, Produzione DueAFilm in collaborazione con RaiCinema, le cui riprese si svolgeranno a Jesolo dal prossimo 26 maggio al 14 giugno. Il grande regista ha scelto infatti la località balneare veneta per il suo ultimo lavoro, che sarà girato tra Veneto e Lazio. Tra gli attori protagonisti della nuova pellicola Massimo Ghini e Isabella Ferrari.



In particolare, fanno sapere gli organizzatori, si ricercano: comparse donne e uomini tra preferibilmente dai 30 ai 50 anni. Non sono richiesti minori. L’impegno riguarda una sola giornata.

Per candidarsi è necessario inviare quanto alla mail ethernacasting@gmail.com:

• foto primo piano • foto a figura intera

• nome

• cognome

• età

• altezza

• cellulare