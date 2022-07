Jesolo, denunciata baby gang formata da sette minorenni

JESOLO - Baby gang sgominata a Jesolo, La polizia locale ha fermato un gruppo di sette giovani, tutti tra i 15 e i 17 anni.

I giovanissimi risiedono in provincia di Padova, alcuni di essi sono già noti alle forze dell'ordine. si tratta dei ragazzini identificati e denunciati per il reato di rapina aggravata in concorso l'altra sera a Jesolo.



Il gruppo aveva aggredito alcuni coetanei ed era riuscito a rubare catenine d'oro, souvenir e altro materiale.

L'episodio risale a un paio di notti fa quando alla centrale è stata raggiunta la segnalazione del furto commesso ai danni di 4 ragazzi minorenni.



Condotti in Commissariato, i sette sono stati schedati, poi è stato informato il magistrato di turno del Tribunale dei Minori di Venezia. Per loro è scattato il deferimento in stato di libertà per il reato di rapina aggravata in concorso.