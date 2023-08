A Jesolo col popolo della notte, meglio navette dei taxi

JESOLO - Taxi gratis all'uscita della discoteca: buona la prima. L'esperimento contro le stragi del sabato sera è partito ieri notte in sei locali del Paese, e i primi giudizi di gestori e frequentatori delle piste da ballo sono positivi. Al nastro di partenza - con Praja di Gallipoli, Baia Imperiale di Gabicce, Naki di Pavia e La Capannina di Castiglione della Pescaia - c'era "Il Muretto" di Jesolo, una delle capitali del divertimento notturno per i ragazzi che affollano le spiagge dell'alto Adriatico.

E qui tutto è filato liscio. Una notte di musica e ritmi ipnotizzanti - c'erano circa 4mila persone - e poi l'uscita prima dell'alba, chi ben ritto sulle gambe, chi un po' più incerto nei propri passi, in condizioni psico-fisiche da richiedere uan 'sosta ai box'. Il titolare del Muretto, Samuele Bucciol, e il Consorzio Taxi Nordest erano pronti ad accogliere proprio questi clienti. In generale, spiega Lorenzo Fabris, presidente del Consorzio, sono stati i loro amici a preferire un passaggio sicuro in taxi, anzichè affidarsi a quello di loro che avrebbe dovuto mettersi alla guida. E sono saliti tutti assieme. I Van brandizzati "il Muretto" - 4 i veicoli a disposizione - hanno effettuato complessivamente sette corse. I ragazzi non sono stati accompagnati direttamente a casa. Il questa fase, spiega Fabris, le linee del provvedimento prevedono che i taxi non superino tragitti di 20-30 km all'interno del comune in cui si trova il locale.

"I ragazzi - racconta - li abbiamo accompagnati dalla discoteca fino in centro di Jesolo, tra piazza Mazzini e piazza Brescia, lasciandoli di fronte alla stazione dei pullman (Jesolo non è raggiunta dai treni, ndr) così che si potessero riposare, smaltire se avevano bevuto, e salire sulle prime corriere in partenza dalle 5 del mattino". Oppure, una volta ripresisi dagli extra-effetti della serata, tornare a prendere l'auto lasciata in parcheggio e ripartire per casa in sicurezza. La novità è piaciuta soprattutto ai più giovani. "E' un'idea valida - commentava ieri notte Marco - perché ci sono tanti incidenti. La gente va a ballare, e beve, si sa. Questo esperimento potrebbe finalmente arginare il problema".

Accanto a lui Giulia confermava, aggiungendo una proposta: "più che i taxi, che vanno bene, sarebbe più comodo magari un servizio di navette, specie nelle sere di grande affollamento. Delle vetture a più posti che potessero passare regolarmente lungo il tragitto per la discoteca, trasportando più persone". Samuele Bucciol, che ha stretto l'accordo con il Consorzio taxi - gli autisti sono poi ristorati con un apposito voucher - esprime il sostegno convinto al provvedimento Mit: "sono felicissimo - dice - che il Governo abbia finalmente pensato a noi, una categoria che mediaticamente è un po' colpita. Bene ha fatto il ministro Salvini.

E' una cosa intelligente. Le persone vengono qui a divertirsi, vogliono lasciare i problemi della settimana a casa, e magari bevono qualcosa in più. Ma così non hanno il pensiero di guidare. Perchè il taxi pagato dal Governo e dalla discoteca li porta a casa sicuri. Loro, ma anche gli automobilisti che incontrerebbero già sulla strada". Musica per le orecchie del titolare del Mit, che su Twitter ha commentato: "Scattano i taxi gratis anti-incidente. I ragazzi approvano. E' un'iniziativa giusta e sicura perché riduce il rischio di incidenti stradali. Bene così,, ogni potenziale incidente evitato e ogni vita salvata sono una vittoria". Di Michele Galvan (ANSA)