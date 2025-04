Jesolo, il Caribe Bay cerca 150 lavoratori da assumere. Ecco i profili più richiesti

JESOLO – Manca poco più di un mese alla riapertura stagionale del Caribe Bay, il celebre parco acquatico di Jesolo, e i preparativi fervono non solo sul fronte delle attrazioni e dei servizi, ma anche su quello dell’organico. Sono 150 le posizioni aperte da coprire entro fine maggio per garantire il pieno funzionamento della struttura, che a regime impiega circa 220 collaboratori stagionali, affiancati da una ventina di dipendenti fissi.



La campagna di reclutamento – rivolta a candidati di qualsiasi età e genere – copre tutte le aree operative del parco: biglietteria, attrazioni, parcheggi, manutenzione, pulizie e assistenza bagnanti. Ma è nel comparto della ristorazione che si concentra la maggiore richiesta di personale, anche alla luce dei recenti ampliamenti dell’offerta food & beverage, con l’apertura di un nuovo punto ristoro e di un chiringuito nella suggestiva area relax panoramica “Silver Cape”. Tra le figure più ricercate figurano: operatori ai chioschi, banconieri, snackisti, magazzinieri, addetti alle cucine e runner, anche senza esperienza pregressa. Le mansioni spaziano dalla preparazione di bevande e piatti dolci come crepes, frutta e gelati, ma anche pietanze salate come poké, panini e finger food, preparati con ingredienti di alta qualità ma di semplice realizzazione.



In base all’inquadramento contrattuale, oltre alla retribuzione prevista, gli addetti alla ristorazione godranno anche di una serie di benefici, come la tredicesima, la quattordicesima, straordinari (segnati tramite il passaggio di badge all’ingresso e all’uscita) e un premio a fine stagione, oltre ad altri incentivi.



“I parchi non possono smettere di innovare – spiega Luciano Pareschi, fondatore di Caribe Bay – perché perderebbero appeal. Anche quest’anno abbiamo investito in nuove strutture e servizi per i nostri ospiti, in un’ottica di crescita continua che culminerà con l’inaugurazione di una nuova area nel 2026. Il nostro team è una vera e propria famiglia, dove la collaborazione e lo spirito di squadra sono fondamentali”. Il Caribe Bay, premiato come Miglior Parco Acquatico d’Italia nel 2024, è la realtà occupazionale più grande di Jesolo e una delle principali attrazioni turistiche della costa veneta.



Per la maggior parte dei profili, è previsto un periodo di formazione a cura del management del parco. Per candidarsi, basta visitare il sito ufficiale di Caribe Bay nella sezione "Lavora con noi".