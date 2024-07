Jesolo, boom di prenotazioni dopo l'eliminazione della Germania dagli Europei di calcio

JESOLO - "L'occupazione alberghiera sta registrando i numeri del 2023: i dati previsionali fino al 30 settembre hanno dimezzato il potenziale calo rispetto al 2023, fino a un quasi impercettibile -1,4%. E' un segnale molto importante che porta a ipotizzare che, alla fine dell'estate, potremmo arrivare a bissare i numeri della passata, straordinaria, stagione".

Lo ha detto il presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori, Pierfrancesco Contarini. "Da metà giugno l'occupazione media alberghiera è dell'80%, con gli aumenti nel fine settimana variabili tra il 90% ed il tutto esaurito - ha aggiunto -. Curioso osservare come, dall'esclusione della Germania dai Campionati Europei di calcio, ci sia stato un aumento delle prenotazioni. Diciamo che è stata una curiosa coincidenza".

Negli ultimi giorni, in città si stanno tuttavia registrando blackout elettrici che causano disservizi: "Capisco che stiano aumentando i consumi elettrici, ma una città turistica non si può permettere questa situazione che crea un danno d'immagine soprattutto con la clientela straniera, abituata al surplus energetico - ha denunciato il presidente dell'Aja - Abbiamo subito l'ennesimo disagio per le continue interruzioni di energia elettrica: un danno per tutti coloro che hanno una attività, un disagio per i turisti che si vedono privati di servizi anche essenziali. Chiediamo un immediato intervento a chi di competenza, affinchè tutto ciò non debba più ripetersi; nel frattempo valuteremo eventuali azioni per tutelare anche l'immagine della città".