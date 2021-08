Jesolo, bicicletta elettrica rubata e restituita al proprietario

JESOLO - Domenica sera sono state avviate le indagini che hanno portato a rintracciare il proprietario della bicicletta in foto.

La bicicletta, risultata oggetto di furto, è stata recuperata e sequestrata dagli agenti della polizia locale di Jesolo, per poi essere restituita al proprietario.



Da qui l’appello lanciato dal comando.

«Se avete patito il furto di una bicicletta formalizzate la denuncia, è essenziale per la sua restituzione in caso di rinvenimento;

Fate alcune foto delle vostre biciclette e dei loro particolari, potrebbero tornarvi utili in caso di furto;

Non tutti sanno che oramai la maggior parte delle biciclette è dotata di un numero di telaio.

Questo numero si può trovare punzonato sul telaio stesso sotto il mozzo pedali.



Fotografatelo, tenetelo annotato, potrebbe essere utilissimo in caso di furto, ma soprattutto in caso di rinvenimento per la restituzione del mezzo».