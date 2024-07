Jesolo, avvio stagione in crescita rispetto al 2023

JESOLO - Maggio in crescita, giugno in leggera flessione. È quanto emerge dalle dichiarazioni sull'imposta di soggiorno finora elaborate dall'Ufficio Tributi del Comune di Jesolo (Venezia) che per il mese di maggio sfiorano i 480 mila euro, con un incremento di quasi il 27% rispetto allo stesso periodo del 2023.



Tale aumento consente, così, di ammortizzare totalmente la leggera flessione segnata dal mese di giugno. In questo caso, a conferma delle previsioni non positive dettate da condizioni meteorologiche sfavorevoli e dal calendario delle festività straniere, il dichiarato sul contributo supera di poco il milione di euro e segna una contrazione di poco più del 5% rispetto a un anno fa.



Considerando complessivamente il bimestre maggio-giugno, i dati riportano una tenuta del sistema ricettivo che segna addirittura un incremento del 2,24% sullo stesso bimestre del 2023 che ha rappresentato un periodo molto positivo anche su base storica. "Questi numeri confermano le nostre previsioni e smentiscono il tracollo ipotizzato da qualcuno - dichiara il sindaco Christofer De Zotti -. Ciò che più conta, però, è la riaffermazione di un comparto turistico maturo e dinamico che sa rispondere alle esigenze degli ospiti anche di fronte a un meteo negativo e sul quale registriamo un ulteriore incremento delle dichiarazioni relative alle locazioni turistiche".