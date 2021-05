Jesolo, assegnata la bandiera blu

JESOLO - Assegnate dalla FEE le Bandiere Blu certificazione internazionale di qualità sia delle acque di balneazione che dei servizi spiaggia. Forte di questo vessillo Jesolo si appresta ad avviare la stagione estiva 2021 e agganciare la ripartenza dopo il difficile periodo degli ultimi mesi.



Diciotto anni per Jesolo segnati dal colore blu. Non solo quello del mare Adriatico su cui la località si affaccia ma anche del riconoscimento che annualmente viene conferito dalla FEE, Foundation for Environmental Education, alle città di mare per certificare la qualità delle acque di balneazione e i servizi. Anche nel 2021 quindi lungo tutti i circa quindici chilometri di litorale di Jesolo tornerà a sventolare la Bandiera Blu.



Confermato il rispetto degli standard richiesti per poter ottenere la certificazione. Trentadue i criteri previsti dalla Fondazione che guardano non solo alla qualità delle acque di balneazione, confermata dall’Agenzia per la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) ma anche i servizi erogati ai turisti. Dalla raccolta dei rifiuti e la depurazione dell’acqua alla promozione della mobilità sostenibile e della fruibilità e tutela dell’ambiente, passando per i servizi di salvataggio e l’utilizzo della spiaggia da parte di persone con disabilità.



“Jesolo si conferma per l’eccellenza del suo mare e l’alto livello di servizi erogati e a disposizione degli ospiti su tutti i circa quindici chilometri di arenile – commenta l’assessore all’Ambiente della città di Jesolo, Esterina Idra –.



Ad un mondo che sempre più chiede garanzie e certezze, la Bandiera Blu diventa un punto di riferimento a cui guardare nella scelta della destinazione per la propria vacanza sapendo che dietro a quel marchio ci sono professionalità, esperienze e qualità. Jesolo ha investito molto in questi anni, lo ha fatto il pubblico e lo hanno fatto i concessionari per fare della spiaggia un luogo accogliente e far sì che qui l’ospite possa sentirsi come a casa”.