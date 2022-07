Jesolo, in arrivo il "coprifuoco" previsto per tutti i weekend estivi

JESOLO - Arriva il coprifuoco nel weekend a Jesolo. O per lo meno occhio alle restrizioni che saranno firmate dal neosindaco Christofer De Zotti e avranno validità da questo fine settimana.

Pugno duro del comune dunque contro gli eccessi, specie notturni, che sempre più spesso si registrano in città.



I provvedimenti sono il risultato di un confronto avvenuto nei giorni scorsi con il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto.

Previsto dunque il divieto di consumo e detenzione di alcolici in tutto il territorio comunale durante i weekend, dalle ore 20 alle ore 6 dei giorni di venerdì, sabato e domenica. Nel periodo compreso tra l’1 e il 22 agosto il provvedimento sarà in vigore tutti i giorni. Previste sanzioni fino a 200 euro.



Sarà inoltre interdetto l’accesso a un tratto di arenile nelle ore serali. Da domani e ogni sabato fino al 28 agosto non si potrà accedere in spiaggia attraverso gli accessi al mare compresi tra il 29esimo di via Bafile fino a via Nievo (zona piazza Mazzini), compresi quelli privati. Dalle ore 22 fino alle 4 del mattino della domenica.



Prevista pure la chiusura anticipata di alcune attività commerciali, ossia i minimarket tra largo Augustus fino a via Alberti, dalle ore 00.00 alle 7 di ogni domenica. Nel periodo compreso tra l’1 e il 22 agosto, gli orari di chiusura dovranno essere rispettati tutti i giorni.