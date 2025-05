Jesolo, arriva la rivoluzione: introdotto il divieto di fumo

È stata firmata ieri l’ordinanza dirigenziale che regola le attività balneari per l’anno 2025. Il documento fa seguito all’ordinanza di sicurezza balneare assunta dall’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Jesolo e fissa le date di inizio e fine della stagione balneare: 17 maggio e 21 settembre.



Il documento contiene alcune importanti novità, a partire dall’introduzione del divieto di fumo lungo la battigia nel tratto di arenile di libero transito. L’ordinanza impone, inoltre, “l’apertura di almeno un servizio igienico per ogni lotto identificato come Unità Minima di Gestione” nei periodi pre e post stagione. Allo scopo di garantire livelli adeguati di decoro e fruizione degli arenili, viene poi regolata in maniera più precisa e puntuale la fase di smontaggio delle attrezzature balneari che potrà avvenire solamente a partire dal 22 settembre “in maniera progressiva e graduale, procedendo, in alternativa, alla rimozione delle prime file di ombrelloni parallele al mare o alla rimozione di file alternate”.



In aggiunta, gli operatori dovranno avere cura di evitare accatastamenti delle stesse nelle zone adiacenti destinate al passaggio dei turisti. L’ordinanza, infine, introduce l’obbligo di garantire l’apertura dei chioschi nel periodo compreso fra l’1 giugno e il 31 agosto dalle 8 alle 19, fatte salve condizioni meteo avverse per le quali sarà a discrezione degli operatori valutare una variazione sugli orari di apertura.