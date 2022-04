A Jesolo arriva la "Bobo Summer Cup"

Nella foto: il sindaco Valerio Zoggia, Christian Vieri e l'assessore Flavia Pastò

JESOLO - Christian Vieri sceglie ancora Jesolo per la sua nuova avventura estiva. Tra i grandi eventi che animeranno la città nei prossimi mesi ci sarà anche la “Gillette Bobo Summer Cup”, il nuovo format ideato dall’ex bomber della Nazionale Italiana, con cui girerà il Paese a colpi di racchetta da padel.

L’amministrazione comunale ha approvato ieri, nel corso della seduta di giunta, la delibera per lo svolgimento della manifestazione di cui ora saranno definiti tutti i dettagli. La “Gillette Bobo Summer Cup” consiste in un circuito di padel amatoriale dove Vieri e i suoi amici, grandi campioni dello sport e personaggi dello spettacolo, si sfideranno tra di loro e interagiranno con i fan.

La tappa jesolana coinvolgerà il pubblico con un torneo amatoriale, con le sfide tra i vip e con una puntata speciale della Bobo TV, il format su Twitch attraverso il quale Christian Vieri, insieme a Lele Adani, Nicola Ventola ed Antonio Cassano, dialoga di sport in maniera divertente e coinvolgente, svelando spesso aneddoti poco noti al grande pubblico. La presenza di Christian Vieri & friends a Jesolo, però, non sarà solo una grande occasione per incontrare i grandi campioni del calcio o vederli esibirsi, ma permetterà anche di raccogliere fondi destinati alla Fondazione Heal grazie anche ad una grande cena di beneficienza.

“In questi mesi i contatti con Christian Vieri e il suo staff sono stati molto frequenti. Da parte nostra c’era il desiderio forte di accogliere nuovamente Bobo a Jesolo perché la ‘Bobo Summer Cup’ del 2019 ha lasciato un segno, richiamando in città migliaia di persone per divertirsi con lo sport e lo spettacolo. Allo stesso tempo abbiamo colto la volontà da parte sua di tornare in città con un nuovo format che avrà sicuramente successo – dichiarano il sindaco della Città di Jesolo, Valerio Zoggia, e l’assessore Flavia Pastò -. Non vediamo l’ora di assistere a queste nuove sfide durante un evento che sarà senza dubbio uno dei più seguiti e partecipati tra i moltissimi che l’amministrazione ha messo in calendario per la bella stagione”.