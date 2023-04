Jesolo, accordo per punti di primo soccorso in spiaggia

JESOLO (VENEZIA) - Jesolo Turismo Spa, la società pubblico-privata con il Comune socio di maggioranza, ha sottoscritto un accordo con la veneziana Ways srl per la gestione dei punti di primo soccorso dislocati lungo l'arenile. La società fornirà servizi infermieristici professionali dalle 10.30 alle 18.30, in via continuativa, tutti i giorni. Il servizio partirà lunedì primo maggio nei capanni situati da piazza Aurora a piazza Milano; successivamente, all'avvio ufficiale della stagione il 12 maggio, anche gli altri punti situati nella zona Faro e in Pineta, in tutto sei. L'intervento del personale di Ways srl rientra nelle limitazioni e le direttive emanate dalla Capitaneria di Porto e definite dal Comune. Oltre all'impiego di personale medico ed infermieristico, la novità introdotta da Ways è il collegamento diretto con la Centrale operativa provinciale (Cop) di Venezia, al fine di diminuire le tempistiche di soccorso sull'arresto cardiaco. Le postazioni infermieristiche sono tutte dotate di un defibrillatore portatile e tutti i presidi per garantire una Rcp pediatrica ed adulta dal primo esordio fino all'arrivo del mezzo Suem 118. L'obiettivo è di garantire un tempestivo intervento aumentando i tassi di sopravvivenza e di prognosi.