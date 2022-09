Jesolo, 50 attrici hard per la festa di fine estate

JESOLO - Cena di fine estate molto particolare: tutte insieme una cinquantina di pornostar. Tante le attrici hard italiane presenti all’evento, come Malena, Martina Smeraldi, Vittoria Risi tante altre.



Le star italiane del mondo a luci rosse hanno partecipato alla cena, come riporta il Gazzettino, organizzata a Jesolo nel locale Hierbas. La serata è stata l’agenzia Fantasy Studio Agency, società leader per i locali notturni, che ha scelto Jesolo per la festa di fine stagione.