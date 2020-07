Jesolo, 43 contagi tra ospiti della sede della Croce Rossa: “Fa e farà male alla città, chi ha sbagliato paghi”

JESOLO - Albergatori e commercianti ora invocano controlli, dopo la scoperta di 43 contagiati (42 ospiti e un operatore) presso il centro immigrati della Croce Rossa a Jesolo. Alberto Maschio e Angelo Faloppa, presidenti dell'Associazione albergatori e Confcommercio di Jesolo, chiedono infatti “che, come avvenuto nei mesi scorsi per i casi delle Rsa del Nord Italia, vengano fatti tutti i necessari accertamenti, anche con formali indagini se necessario e, nel caso emergano responsabilità specifiche, chi ha sbagliato paghi".

"Il sistema funziona - sottolineano in una nota congiunta – e questa ne è la dimostrazione. Se sono stati riscontrati subito questi contagi, significa che i protocolli sanitari funzionano e che il sistema sanitario è attento ad ogni segnale che può emergere da ogni situazione".

Almeno dal punto di vista mediatico questo rischia di essere però un brutto colpo per il lido. Per questo i presidenti hanno subito chiarito che il caso è "comunque isolato e circoscritto” e “che nulla ha a che vedere con la parte 'esterna' alla struttura e in generale con il sistema turismo".

Per Maschio e Faloppa non è però “possibile che si sia arrivati a ben 42 contagiati, pure asintomatici, in un'unica struttura. Premesso che ci auguriamo che tutti i contagiati guariscano quanto prima, quanto accaduto fa e farà male alla città, per cui vanno stigmatizzate eventuali negligenze".

Tra la serata di ieri e la mattina di oggi i 43 positivi “sono stati trasferiti, su indicazione della Prefettura di Venezia, in altre strutture dove poter trascorrere il periodo di isolamento. Nella struttura restano altre 85 persone, ad oggi tutte negative al virus", ha intanto reso noto il sindaco Valerio Zoggia.

"Con l'allontanamento dei positivi - prosegue il primo cittadino – siamo più tranquilli ma teniamo alta l'attenzione, per assicurarci che non ci siano ulteriori problemi. Stiamo lavorando in stretto contatto con le forze dell'ordine, con la Croce Rossa e l'Azienda Ulss 4 che effettuerà controlli sugli ospiti della struttura per le prossime due settimane”. Zoggia ha comunque definito la situazione “sotto controllo”.