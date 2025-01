Jesolo, 350 coraggiosi per il tuffo di Capodanno

JESOLO - Il nuovo anno è iniziato con un tuffo di solidarietà a Jesolo, dove 350 partecipanti si sono immersi nelle acque gelide dell’Adriatico, con una temperatura di circa 8° C. L’evento, giunto alla quarta edizione, è stato organizzato dalla Just Friends Onlus con il supporto del Comune di Jesolo e ha raccolto fondi destinati a progetti di inclusione sociale.

L’iniziativa, ormai tradizionale, ha attirato un pubblico numeroso, pronto a sfidare il freddo per una buona causa. Il ricavato sarà interamente devoluto alla stessa associazione promotrice, impegnata a sostenere bambini e adolescenti con disabilità attraverso attività mirate e concrete.

“È un’occasione per unire sport, divertimento e solidarietà,” hanno commentato gli organizzatori, sottolineando il valore della partecipazione collettiva. Il Tuffo di Capodanno a Jesolo si conferma un evento che non solo inaugura l’anno con entusiasmo, ma lo fa con uno scopo nobile che coinvolge e scalda la comunità, anche in una giornata dai toni decisamente invernali.