Jesolo, il 1 giugno apre il Caribe Bay: pronto ad assumere 66 lavoratori

JESOLO - Sabato primo giugno apre ufficialmente la nuova stagione di Caribe Bay, il parco acquatico a tema di Jesolo. Numerose le novità, sostenute da un investimento di 1,5 milioni di euro, destinato a migliorare ulteriormente la vivibilità del Parco, con più spazio e più servizi a disposizione degli ospiti e tante altre opportunità. Si parte da Silver Cove, una nuova area relax in posizione panoramica che vedrà la luce a breve, realizzata attraverso un terrapieno che ingloba parte delle strutture portanti degli scivoli, armonizzandosi con la tematizzazione esistente.



Nel frattempo la struttura continua a cercare personale, con possibilità di inserimento immediato. Nello specifico, il Parco cerca 50 addetti alla ristorazione, 15 operatori per la biglietteria e un impiegato per il reparto customer care, che si occuperà di gestire le richieste e ottimizzare le relazioni con gli ospiti. Tra i requisiti richiesti dalla struttura: essere maggiorenni, avere disponibilità di un alloggio sul territorio, disponibilità a lavorare full time e una buona conoscenza della lingua inglese. La conoscenza del tedesco per alcune mansioni costituisce un titolo preferenziale, mentre il livello di competenza richiesto varia a seconda della posizione.



“Per chi è alle prime armi è previsto anche un periodo di formazione - spiega in una nota la struttura - Per quanto riguarda le retribuzioni, il Caribe Bay segue il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Confindustria: i dipendenti riceveranno anche un badge elettronico per la registrazione delle ore lavorative effettive e il riconoscimento di eventuali straordinari, oltre a tredicesima, quattordicesima”.

Caribe Bay è ormai da anni l’azienda più grande di Jesolo: dà lavoro a più di 200 dipendenti stagionali, in aggiunta al cast artistico di 28 componenti e oltre 20 dipendenti annuali. Le persone interessate possono inviare la propria candidatura tramite il sito ufficiale del Parco nella sezione “Lavora con noi”.