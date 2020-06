Jesolo è più vicina: riprende il servizio MOM

FOTO: la spiaggia di Jesolo in un'immagine di repertori

TREVISO – Si torna ad una prudente normalità nel trasporto pubblico di MOM. I pullman che solitamente collegano la Marca ai lidi balneari ripartono questa mattina. Jesolo quindi torna ad essere raggiungibile non solo da Treviso ma anche da Conegliano, Vittorio Veneto, Castelfranco, Montebelluna, Valdobbiadene, Cittadella, Camposampiero, Noale e Feltre.



Da una nota di MOM apprendiamo che: “Da lunedì 8 giugno, inoltre, saranno attive le corse feriali da Treviso a Jesolo Lido (Linea 108), mentre nelle altre linee le corse feriali per Jesolo partiranno il 15 giugno. Ricordiamo che i titoli di viaggio si possono acquistare facilmente dallo smartphone con MOMUP. E con “Uno per tutti” è possibile acquistare più biglietti con un unico smartphone, per viaggi in gruppo”. Naturalmente i mezzi saranno adeguati alle misure di sicurezza Covid per garantire viaggi sicuri a tutti



Ecco la tabella delle line attivate.



URBANO TREVISO - Ripristinato il servizio festivo POMERIDIANO Da lunedì a sabato: orario feriale. Restano sospesi i servizi scolastici. Domeniche e Festivi: ripristinato da domenica 7 giugno (verifica gli orari nella news RIMODULAZIONE SERVIZI sul sito mobilitadimarca.it).



SERVIZI EXTRAURBANI - Sabati e domeniche 6/7 e 13/14 giugno: corse con orario FESTIVO ESTIVO Da lunedì 8 a venerdì 12 Giugno: corse con orario FERIALE INVERNALE NON SCOLASTICO Da lunedì 15 giugno: orario ESTIVO feriale dal lunedì al venerdì, festivo sabato e domenica.



JESOLO BUS - Sabati e domeniche 6/7 e 13/14 giugno: corse con orario FESTIVO ESTIVO Sono presenti tutte le Linee per Jesolo Lido. La LINEA 108 Treviso-Jesolo Lido effettua servizio speciale anche nei giorni feriali. Da lunedì 15 giugno i servizi per il mare seguono l'ORARIO ESTIVO (sabato e domenica festivo, dal lunedì al venerdì feriale). Tutti i percorsi e gli orari disponibili nel sito mobilitadimarca.it news: Jesolo Bus.