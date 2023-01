Jeremy Renner, il post dall’ospedale dopo l’incidente

USA - "Grazie a tutti per le vostre belle parole. Sono messo troppo male ora per scrivere. Ma vi mando amore". Jeremy Renner, l’interprete di Occhio di Falco della saga 'Avengers', torna sui social per tranquillizzare i fan a pochi giorni dall’incidente con il gatto delle nevi. In un post su Instagram, l'attore ha condiviso una foto dall'ospedale dopo è stato operato e ricoverato in terapia intensiva in eseguito all'infortunio avvenuto il 1 gennaio mentre stava spazzando la neve nel suo ranch in Nevada. Nel messaggio Renner, ha subito un trauma toracico contusivo e lesioni ortopediche, ringrazia tutti per i tanti messaggi e parole d’affetto ricevuti ma conferma anche che non sta ancora bene per riuscire a scrivere. Le sue condizioni sono state definite critiche ma stabili.