Jeremy Renner di Avengers rischia l'amputazione della gamba

USA - Il terribile incidente di cui è stato vittima Jeremy Renner a capodanno, ha fatto temere ad amici e parenti che l'attore rimanesse paralizzato a vita. "Jeremy ha già subito due delicati interventi chirurgici. Ma ci sono seri dubbi che sarà mai in grado di camminare di nuovo correttamente - o del tutto", ha detto una fonte, si legge su Radar online.

"I suoi cari temono che il danno sia stato abbastanza significativo da impedirgli di muoversi come faceva prima, sempre che non perda del tutto la gamba", si legge ancora. La star di Avengers, 52 anni, aveva aiutato a rimorchiare il veicolo di un membro della famiglia rimasto bloccato vicino al suo ranch in Nevada. Renner, alla guida di un gatto delle nevi, è stato travolto da un aratro. Un vicino ha improvvisato un laccio emostatico per bloccare l'emorragia della gamba prima che l'attore venisse trasportato all'ospedale di Reno.