USA - Jennifer Aniston contro i no vax. L'attrice non usa mezze misure per prendere posizione contro chi rifiuta il vaccino contro il coronavirus. "Ci sono ancora tante persone che sono anti-vaccino o semplicemente non ascoltano i fatti", dice la star In Style. "E' un peccato. Ho perso i contatti con alcune persone che frequentavo, hanno rifiutato" il vaccino "o non hanno detto" se erano vaccinate o meno. "E' stato spiacevole. Ritengo sia un dovere morale e professionale informare", dice.



"Ognuno ha diritto alla propria opinione, ma molte opinioni non sono basate su nulla, se non paura e propaganda", aggiunge. Le parole dell'attrice sono rimbalzate sui social, come sottolinea la Cnn. E lì, Aniston ha dovuto confrontarsi con alcuni follower. "Se è vaccinata, è protetta, no? Perché dovrebbe preoccuparsi se ha attorno persone non vaccinate?", chiede un utente. "Perché -la risposta dell'attrice- se sei contagiato dalla variante" Delta "puoi trasmettere il virus a me. Io potrei infettarmi in forma lieve e non andrò in ospedale e non morirò. Ma posso contagiare qualcuno che non è vaccinato e che magari ha problemi di salute o patologie pregresse: in questo modo metterei la sua vita in pericolo. Ecco perché mi preoccupo: non dobbiamo pensare solo a noi stessi".