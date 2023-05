JAPANESE COOKING CLASSES CON LA CUOCA DI TOKYO MIKI HIURA.

Due nuovi appuntamenti di cucina giapponese per gli appassionati della cultura nipponica, condotto dalla cuoca di Tokyo Miki Hiura. Miki ha una lunga esperienza come Chef di prestigiosi ristoranti giapponesi in Veneto, ed è ora occupata nella divulgazione della cucina tradizionale del Sol Levante.

Un modo per avvicinarci alla bellezza, alla diversità, ai sapori, ai colori e alle geometrie di questa affascinante cultura.

Ecco il dettaglio delle due serate:

JAPAN STREET FOOD Mercoledì 31 Maggio 2023, ore 20.00

Una lente d’ingrandimento sui pasti nipponici prêt-à-porter. Un appuntamento imperdibile tra i meandri dello street food giapponese con ricette gustosissime, in cui scopriremo certe pietanze regionali e tanti trucchetti del mestiere in chiave japan! In questa lezione dedicata al cibo di strada, impareremo a fare l’OKONOMIYAKI, la nota frittata che si trova spesso girando per il Giappone. Capiremo come realizzare la pastella speciale che la rende croccante fuori e soffice dentro, e la succulenta salsa di accompagnamento. Prepareremo le TAKOYAKI, le golosissime polpette a base di polipo, tipiche della cucina di Osaka; gli YAKI ONIGHIRI, gli iconici triangolini di riso, in questo caso cotti alla piastra (“yaki” in giapponese significa arrostito). Finiremo in dolcezza con BABY CASTELLA, le soffici palline zuccherate, popolarissime nel paese del Sol Levante.

LE VARIANTI DEL SUSHI Giovedì 8 Giugno 2023, ore 20.00

Tra gli innumerevoli piatti giapponesi a base di riso, pesce e/o verdure, la cuoca di Tokyo Miki Hiura ci introdurrà alla preparazione di alcune varianti di Sushi meno diffuse in Italia, ma ugualmente se non più golose per gli appassionati del genere. Se il Sushi che abbiamo imparato finora con Miki richiede una certa tecnica, in questa lezione capiremo come realizzare tre tipi di sushi un po’ più semplici e casalinghi, che i giapponesi preparano a casa più frequentemente. Uno è il CHIRASHI ZUSHI, anche detto “sushi sparpagliato”, che invece di essere porzionato in bocconcini, è servito in ciotole di riso, verdure, varietà di pesce crudo. L’altro è il VEG NIGHIRI, il classico Nighiri di riso solo che invece del pesce nella parte superiore è ricoperto da cetrioli, funghi o melanzane (la loro bontà vi stupirà!). Infine il TEMARI ZUSHI: le deliziose palline di riso decorate con pesce fresco e verdurine, belle da vedere e buone da mangiare!

Chef Miki Hiura

MIKI HIURA Originaria di Tokyo, si laurea in Scienze Alimentari all’Università di Tokyo Kasei Gakuin. Affiancandosi ad un severissimo maestro, studia per diversi anni la cucina tradizionale giapponese Kaiseki. Esperienza formativa che le permetterà di affinare le sue doti culinarie e cogliere i segreti della gastronomia nipponica tipica. Nel 2001, affascinata dal cibo e dalla cultura alimentare italiana, si trasferisce in Veneto e presta servizio, prima come aiuto cuoco e poi come Chef capocuoco e responsabile della cucina, in diversi ristoranti giapponesi del padovano.

DOVE: TANALIBERATUTTI, la nuova sede di COOKiamo (a partire da ottobre 2022) in Corte San Francesco, Viale Burchiellati 12, Treviso (siamo nella corte interna appena dopo la farmacia Testa D’Oro, davanti al mega parcheggio di Piazzale Burchiellati, per cui potrete parcheggiare praticamente davanti )

COSTO: 55€ la singola lezione, 100 € le due lezioni da saldare al primo appuntamento del 31 maggio

INFO E ISCRIZIONI: COOKiamo – HAT Studio: la prenotazione è obbligatoria, le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti (max 24 persone). Giorgia 347.9780123 cookiamo.scrivimi@gmail.com