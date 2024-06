Jannik Sinner: Il Ritorno del Campione a Sesto Pusteria

Sesto Pusteria - Un'atmosfera di gioia e orgoglio ieri ha pervaso il piccolo comune di Sesto Pusteria, dove Jannik Sinner, fresco del titolo di numero uno al mondo nel ranking ATP, è stato accolto con una grande festa. Il giovane tennista, originario di questa pittoresca località dell'Alta Val Pusteria, ha ricevuto un caloroso benvenuto dai suoi concittadini, che hanno voluto celebrare il suo straordinario traguardo.

La giornata è iniziata con l'arrivo di Sinner all'aeroporto di Bolzano, dove è stato accolto da una folla entusiasta. Da lì, il campione è stato accompagnato in carrozza fino al Municipio di Sesto, dove ha firmato il libro d'oro del comune, un gesto simbolico che ha segnato l'inizio delle celebrazioni ufficiali. "Sono molto contento di essere qui. Tutta la mia infanzia è qua a Sesto. Di quando ero piccolo ricordo il tempo passato a giocare in paese con gli amici", ha dichiarato Sinner, visibilmente emozionato.

Nonostante la pioggia, la festa è proseguita senza intoppi. Sinner ha mostrato ancora una volta il suo carattere umile e generoso, tenendo l'ombrello per il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, un gesto che ha ricordato a molti un episodio simile avvenuto durante il torneo di Indian Wells. "Jannik è speciale non solo per come si comporta in campo, ma anche fuori. È sempre un esempio di fair play quando gioca", ha sottolineato Kompatscher.

Il momento più toccante della giornata è stato l'incontro di Sinner con i giovani tennisti della regione, presso il circolo tennis di Sesto. Qui, il campione ha risposto alle domande dei ragazzi, scattato selfie e firmato autografi, incoraggiandoli a seguire i loro sogni. "Mi rende felice poter aiutare questi giovani ragazzini a cullare il sogno che ho avuto anch'io, quello di diventare numero uno del mondo", ha detto Sinner, ispirando i presenti con le sue parole.

La festa ha visto anche la partecipazione dei genitori di Sinner, Hanspeter e Siglinde, e della nonna paterna Emma, tutti visibilmente orgogliosi del successo del loro Jannik. "Per noi oggi è una grande festa. Chi lo ha conosciuto sa che è un ragazzo con i piedi per terra. Per la nostra terra e per Sesto è una grande soddisfazione", ha dichiarato l'assessore provinciale allo sport, Peter Brunner.

La giornata si è conclusa con un bagno di folla e una serie di eventi organizzati per celebrare il campione. La banda comunale ha suonato in abiti tradizionali, mentre i tifosi hanno potuto seguire le celebrazioni su un maxi-schermo allestito in centro paese. "Abbiamo anche riasfaltato le strade per lui", ha scherzato il sindaco di Sesto, Thomas Summerer, evidenziando l'importanza dell'evento per la comunità locale.

Jannik Sinner ha lasciato Sesto Pusteria con il cuore pieno di gratitudine, pronto a tornare a Montecarlo per continuare la sua straordinaria carriera. Ma il ricordo di questa giornata speciale rimarrà per sempre impresso nella memoria di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di partecipare a questa festa indimenticabile.