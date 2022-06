Jaguar a fuoco in autostrada

VICENZA - Alle 14 di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Montebello Vicentino e San Bonifacio per l’incendio di un’auto: illeso l’autista.

Il conducente della Jaguar modello F-Pace mentre percorreva l’autostrada in direzione Verona si è accorto del fumo che usciva dal cofano. Ha accostato in corsia di emergenza ed è sceso, mentre l’auto si è incendiata. I pompieri arrivati da Lonigo e Caldiero con due autopompe, hanno spento l’auto, andata completamente bruciata.

Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei vigili del fuoco. Sul posto il personale ausiliario di autostrada. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.