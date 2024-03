La Jaguar elettrica non risponde ai comandi. Sfreccia ai 200 senza poter fermare l'auto

INGHILTERRA - Un automobilista è rimasto intrappolato dietro al volante di una Jaguar I-Pace fuori controllo, accelerata fino a quasi 200 km all'ora sulla trafficata autostrada con i freni che non rispondevano ai comandi. Nathan Owen (in foto), 31 anni, ha condiviso con MailOnline come abbia sfidato la morte mentre la sua auto del 2019 ha iniziato a malfunzionare, scatenando una massiccia operazione della polizia per fermare l'auto dopo 35 minuti di terrore.

Owen ha rivelato che la sua auto era già andata fuori controllo sull'autostrada a dicembre, raggiungendo fino a 120 miglia all'ora. Ha dichiarato che Jaguar gli ha restituito l'auto 24 ore dopo averla portata in assistenza. Questi incidenti sollevano preoccupazioni sulla sicurezza delle auto elettriche, con casi simili che coinvolgono altri veicoli elettrici.

Il dramma si è svolto mentre Owen tornava dal suo primo giorno di lavoro come operatore di supporto in crisi per bambini a Ormskirk, Liverpool. Tentando di sorpassare un altro veicolo, si è reso conto che l'auto accelerava in modo incontrollato e che i freni non rispondevano. Un messaggio sul cruscotto indicava un malfunzionamento della batteria. La situazione ha portato Owen a contattare il numero di emergenza 999, dando inizio a 35 minuti di paura durante i quali è stato scortato da almeno otto veicoli della polizia di Merseyside e Greater Manchester .

La situazione è stata risolta solo quando l'autonomia residua dell'auto ha iniziato a esaurirsi, permettendo un rallentamento graduale fino all'arresto completo del veicolo. Owen ha descritto l'esperienza come "spaventosa" e ha espresso preoccupazioni per la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.

La testimonianza di Owen al giornale inglese rivela momenti di paura e tensione mentre le forze dell'ordine hanno dovuto intervenire per fermare l'auto in fuga. La vicenda si è risolta con successo grazie all'intervento coordinato della polizia e alla fine Owen è stato messo in salvo. Questi episodi sollevano interrogativi sulla sicurezza delle auto elettriche e sottolineano l'importanza di una corretta manutenzione e monitoraggio dei veicoli.