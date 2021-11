Jack è tornato a casa

UDINE - Jack, il cane soccorritore razza australian kelpie avvelenato qualche giorno fa in Carnia, è definitivamente fuori pericolo ed è rientrato dai suoi cari. Ora per un mese dovrà fare una cura riabilitativa per recuperare appieno le energie. E' stato dimesso giovedì pomeriggio dalla clinica veterinaria di San Marco di Veggiano (PD). I bocconi avvelenati contenevano lumachicida e topicida mescolati assieme.



Oggi invece il suo conduttore ha partecipato, assieme al Corpo forestale regionale e ad un cane per la ricerca antiveleni proveniente dalla provincia di Belluno, alla ricerca sul terreno di altri eventuali bocconi avvelenati.

La ricerca ha dato esito positivo, con il ritrovamento di altri bocconi - che per ovvi motivi non è possibile rivelare dove - e ora faranno seguito ulteriori indagini del Corpo forestale regionale. In allegato due immagini di Jack al momento delle dimissioni assieme al suo conduttore della stazione di Forni Avoltri.



Jack e il suo conduttore hanno ringraziato tutti per le.centinaia di messaggi di incoraggiamento e le dimostrazioni di affetto pervenute