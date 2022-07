Ivan Tibolla ed Ettore Martin al Liceo Giorgione Castelfranco Veneto.

Venerdì sera 8 luglio alle ore 18.30 nel Parco della ex scuola elementare Colombo di Castelfranco, 40 ragazzi guidati da Ivan Tibolla e Ettore Martin oltre ai docenti Marchetti, Calzavara, Fontana, Roncolato e Viaro del Liceo Giorgione, chiuderanno con una performance musicale il percorso jazz di ampliamento dell'offerta formativa e dei nuovi linguaggi musicali, durato un anno. Progetto che ha visto il coinvolgimento complessivo di 80 ragazzi di tutte le 5 classi dell'indirizzo musicale e che terminerà lunedì prossimo con una seduta in sala di registrazione presso l'AVA. Grazie ad un finanziamento del MIUR è stato possibile avvicinare i ragazzi ad una esperienza formativa impegnativa. Un pomeriggio la settimana da dicembre a giugno, in sedute collettive e di combo, con lezioni che hanno spaziato dalla storia del jazz, all'armonia, all'ascolto, alla musica elettronica fino alla possibilità di mettersi in gioco in prima persona suonando con Maestri del settore. Grande entusiasmo e ottimi risultati!