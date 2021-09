Sarà un weekend ricco di proposte, con tre prime regionali capaci di assecondare tutti i gusti, quello che Centorizzonti estate 2021 – Paesi e paesaggi come chicchi di melagrana sta preparando tra Pieve del Grappa e Asolo (Treviso): il programma ideato e curato da Cristina Palumbo per Echidna Associazione Culturale, in co-progettazione con i 12 Comuni della rete culturale Centorizzonti e in accordo di programma con la Regione Veneto, prevede venerdì 3 settembre alle 20.45 a Villa Fietta a Pieve del Grappa lo spettacolo teatrale Rossini Flambé. Opera buffa in cucina di Teatro Due Mondi, sabato 4 settembre alle 19.00 al Teatro Duse di Asolo la performance di musica e danza Suite Zero con Simona Bertozzi e Claudio Pasceri (e a seguire la conversazione con gli artisti), e domenica 5 settembre alle 19.00 ancora al Teatro Duse il reading Asolo Ivan e i cani dell’attrice trevigiana Federica Rosellini, una coproduzione Echidna Associazione Culturale e Gioie Musicali – Associazione Musikdrama.

Ivan e i cani, domenica 5 settembre . Il weekend si concluderà al Teatro Duse di Asolo con la prima regionale di Ivan e i cani, una coproduzione Echidna Associazione Culturale e Gioie Musicali – Associazione Musikdrama che riporta nella Marca una giovane eccellenza trevigiana, l’attrice Federica Rosellini, con un reading tratto dal testo di Hattie Naylor (traduzione di Monica Capuani), ispirato ad una vicenda realmente accaduta nella Mosca dei primi anni Novanta. A quattro anni, Ivan Mishukov scappa di casa per fuggire al patrigno violento e alcolizzato e per due anni riesce a sopravvivere facendosi prima accettare, e poi adottare, da un branco di cani randagi. Dormire con gli altri, contro le loro pellicce calde e soffici, è il massimo della felicità. Ma le cose vanno sempre peggio. I poliziotti hanno neutralizzato i cani, prima di cercare di prendere Ivan. Di lì, la sua è una storia triste.

Entrata alla scuola del Piccolo Teatro di Milano diretta da Luca Ronconi, la trentunenne Federica Rosellini ha debuttato con lui ed è stata sua assistente alla regia. Mentre si stava diplomando è arrivato il premio Hystrio alla vocazione, che le ha permesso di ottenere grande visibilità e le ha portato il primo ingaggio.

Lo scorso giugno ha debuttato nell’Hamlet di Antonio Latella al Teatro Studio Melato del Piccolo, che accompagna il pubblico in un percorso attraverso il testo di Shakespeare, di cui esplora le pieghe più nascoste: nella tragedia è la protagonista, un Amleto donna, perché “l’Hamlet del XXI secolo va oltre la sessualità, oltre la distinzione donna/uomo, per approdare a una condizione altra: nei classici le parole non hanno genitali, volano talmente al di sopra di tutto, da fare la differenza”, come ha avuto modo di spiegare il regista.

“Il 5 settembre – ha anticipato Rosellini in un’intervista ad Artemag - debutto ad Asolo con una fiaba nera (mi sto interessando molto all’infanzia), per ora in forma di reading, Ivan e i Cani di H. Naylor (traduzione di Monica Capuani) ed è un testo dell’anima con l’idea di farlo crescere. È uno spettacolo molto commovente che, a mio parere, ci parla dell’oggi”.

