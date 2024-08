Ius scholae? Zaia: "Paola Egonu e Myriam Sylla per me sono italianissime"

VENEZIA - "No all'ideologia, ma chi ha i requisiti diventi subito cittadino italiano". Così Luca Zaia, governatore leghista del Veneto, intervistato da Repubblica. "Il problema non è il ciclo di studi - aggiunge - bisogna assicurare procedure rapide per chi è nato qui e compie 18 anni". Per Zaia, "come sempre nel nostro Paese si parte da riflessioni molto ideologiche e poco pratiche. Penso che prima di parlare di Ius scholae o Ius soli si dovrebbe ragionare su che valore diamo alla cittadinanza italiana e sull'opportunità di accettare o meno il doppio passaporto".

Quanto alla posizione di Forza Italia dice: "FI è libera di esprimere la sua opinione. Ad utile contributo io porto questa riflessione, ma usciamo dal tema del colore della pelle e degli sbarchi. Io sto parlando anche di un cittadino americano, piuttosto che giapponese o austriaco. Non buttiamola sempre sul razzismo".

E interpellato sulle parole di Roberto Vannacci riguardo Paola Egonu dice: "Paola Egonu e Myriam Sylla (ex giocatrici dell'Imoco Volley Conegliano e recenti medaglie d'oro alle Olimpiadi di Parigi)per me sono italianissime. Sono ragazze che hanno un progetto di vita. Paola e Myriam hanno chiesto loro di diventare cittadine italiane, hanno compiuto una scelta".