Itinerari, sport e viaggi senza barriere: ecco il blog di Michele "per tutte le ruote"

Michele Celebrin (foto del blog)

TREVISO - “Si può fare”. Questo il nome scelto da Michele Celebrin, 35enne di Monastier di Treviso, per il suo blog di viaggi, sport e itinerari turistici accessibili con la carrozzina. "Supera gli ostacoli, la disabilità non è mai un limite invalicabile, è un itinerario da capire ed esplorare”, è il motto di Michele, disabile motorio, che ha deciso di mettere al servizio di tutti la sua esperienza con un blog di viaggi ideato nel segno dell'inclusività.



“Fin da piccolo ho dovuto fare i conti con una malattia neurodegenerativa, la distrofia muscolare di Becker, che però non ha mai fermato la mia voglia di viaggiare, avventurarmi e curiosare Veneto, Italia e mondo alla ricerca di itinerari, sport, viaggi ed esperienze nuove da provare”, racconta nel suo blog.



“Oggi - spiega Michele - sono sempre in viaggio e attraverso questo progetto racconto il mio spirito di esploratore e sportivo, da condividere con disabili ma anche mamme, papà e famiglie con passeggino, alla ricerca di idee e itinerari in Veneto adatti a carrozzine di ogni tipo, sia quella dei disabili o quella dei bambini”.

Michele, per gli amici Cele, racconta di aver iniziato a pensare ad un suo blog per raccontare e condividere le sue esperienze di viaggio durante il lockdown.



Il blog è articolato in tre sezioni: la prima dedicata agli itinerari della Provincia di Treviso e del Veneto, divisi per fascia di difficoltà. Si trovano percorsi ciclabili, come la Greenway del Sile, o la gita tra Burano e Murano, che Michele va a testare personalmente a bordo della sua carrozzina dando suggerimenti e segnalando eventuali criticità riscontrare lungo il percorso. Una sezione è dedicata ai viaggi che ha intrapreso nel tempo. L’ultimo a Valencia “tra le città europee più accessibili su sedia a rotelle ” dice, ed infine, una sezione dedicata agli sport praticati come la vela e il Downhill.