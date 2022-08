Italiani morti in Usa, pm avvia l'indagine

ROVIGO - I pm di Roma hanno aperto una indagine in relazione alla morte di due italiani avvenuta a New York il 10 agosto scorso.

I due, Luca Nogaris e Alessio Picelli, entrambi originari di Rovigo furono trovati privi di vita in un appartamento nel quartiere Queens: si trovavano a New York per questioni di lavoro e secondo l'ipotesi della polizia locale il decesso sarebbe legato all'uso di sostanze stupefacenti.

Il procedimento avviata a piazzale Clodio, coordinato dal sostituto Gianfederica Dito, è al momento contro ignoti. Si procede per il reato di morte come conseguenza di altro reato e violazione della legge sugli stupefacenti. Nell'incartamento finiranno anche i risultati delle autopsie svolte negli Usa.

