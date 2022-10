Italiani fermati in Francia con 150Kg di funghi porcini: rischiano il carcere

FRANCIA - Sono stati fermati alla dogana con 150 Kg di funghi porcini. Richiano grosso gli italiani beccati con l'ingente bottino lo scorso 2 ottobre dalla Brigade Verte Gardes Champetres d’Alsace. Il gruppo si trovava sull’autostrafa A35, di ritorno dal massicio del Vosgi. I bagagliai delle loro auto, come riporta Il Corriere della Sera, erano pieni di funghi e questo costerà loro una sanzione salata.

Il limite consentito in Francia per la raccolta dei porcini è di 5 Kg a persona e se si superano i 10 kg si può incorrere in una multa fino a 45mila euro e alla reclusone fino a tre anni. Questo gruppo di italiani, i 5 kg, li aveva superati della grossa e ora dovranno difendersi in tribunale. Un chilo di porcini può essere venduto per circa 60 euro.